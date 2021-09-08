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Дмитрий Морев встретился с матерями бойцов, погибших в горячих точках

В честь Дня матери в администрации Архангельска состоялся торжественная встреча с родителями архангельских бойцов, отдавших жизни при исполнении служебного долга.

 Глава города Дмитрий Морев сердечно поблагодарил матерей погибших солдат и офицеров за жизненную стойкость, за то, что, несмотря на душевную боль, они достойно справляются с выпавшими на их долю испытаниями и продолжают активно участвовать в жизни города.

- Многолетняя традиция встречаться с родными архангелогородцев, которые проявили мужество в горячих точках, заслуживает уважения. А вы заслуживаете искреннего восхищения и заботы. Вы воспитали сыновей, которыми гордится наш город. Берегите себя, а мы всегда готовы поделиться теплом и оказать необходимую помощь. Поздравляю вас с наступающим Днем Матери! – поприветствовал гостей приема глава Архангельска Дмитрий Морев.

 Председатель городской Думы Валентина Сырова выразила надежду, что такие приемы поддерживают людей, придают им душевные силы и помогают почувствовать, что их ценят.

- Мама – самый близкий и дорогой человек для каждого. И чем старше ты становишься, тем острее это понимаешь. Желаю вам здоровья и долгих лет жизни! – обратилась Валентина Сырова.

 Праздничный концерт – это одна из мер социальной поддержки, которую город оказывает членам семей военнослужащих, погибших в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей. Семьям также компенсируют расходы на ремонт квартир, управлением семьи, опеки и попечительства организуются поздравления с государственными праздниками и юбилеями. Большое внимание уделяется сохранению памяти о погибших защитниках Отечества.

 Встреча прошла в доброжелательной и творческой атмосфере. Гостей порадовали своими выступлениями творческие коллективы города.  

27 ноябрь 09:30 | : Будни

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