Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Онлайн-собеседование: новое, но плохо приживающееся

За время пандемии онлайн-собеседования стали нормой для менеджеров по персоналу, а вот соискатели пока не определились с отношением к ним. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения страны с опытом прохождения онлайн- и офлайн-собеседований.

У соискателей пока нет единого мнения о том, какие собеседования вызывают больший стресс — онлайн или очные. 39% кандидатов признаются, что для них это примерно одинаково, 16% больше волнуются на онлайн-интервью, а 15% — на очных встречах. При этом в ходе личных собеседований молодежь до 24 лет испытывает стресс чаще других (21%): из-за пандемии у многих выпускников вузов и колледжей почти не было шансов получить опыт живого общения с потенциальными работодателями.

С позиции рекрутеров ситуация выглядит несколько иначе. По мнению 59% из них, кандидаты больше волнуются на личных интервью, тогда как онлайн-встречи назвали стрессовыми для соискателей в 5 раз реже (12%). Каждый четвертый работодатель (26%) уверен, что для тех, кто ищет работу, уровень стресса на онлайн- и офлайн-интервью примерно одинаков.

При наличии выбора и рекрутеры, и соискатели скорее предпочли бы участвовать в личном интервью, однако работодатели видят преимущества такого формата гораздо чаще кандидатов (74% против 43%). Онлайн-встречу выбрали бы 15% менеджеров по персоналу и 19% трудоустраивающихся (больше всего среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. — 27%). Каждому третьему соискателю (34%) и каждому десятому рекрутеру (10%) все равно, где обсуждать условия работы — в переговорной или в зуме.

За ковидный год популярность онлайн-собеседований несколько возросла и среди кандидатов, и среди работодателей (на 2 и 5 п.п. соответственно), а вот личные встречи соискатели теперь выбирают реже (на 3 п.п.).

Что больше всего раздражает участников онлайн-собеседований в таком формате? Технические сложности (проблемы с интернетом, настройками камеры и т.д.) вызывают напряжение у 38% рекрутеров и 14% соискателей, отсутствие зрительного контакта и живого общения — у 24% работодателей и 13% кандидатов. Число тех, кого на онлайн-собеседованиях ничего не раздражает, среди соискателей составило 38%, а среди работодателей — 15%.

За год рекрутеры стали намного реже жаловаться на технические сбои (на 23%): в условиях пандемии интернет-коммуникации стали обыденностью и вызывают меньше сложностей. А вот отсутствие живого контакта с собеседником стало раздражать менеджеров по персоналу значительно чаще.

27 ноябрь 08:04 | : Будни

Главные новости


А контейнеры стоят пустые… Откуда в Урдоме вырастают горы мусора?
Чиф и его Лав Стори

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (314)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20