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"Мы обязаны вам всем!". Валентина Сырова поздравила архангелогородок с Днем матери

Уважаемые жительницы столицы Поморья и гостьи города!
Дорогие матери и бабушки!

Примите мои искренние поздравления по случаю самого доброго праздника - Дня матери! Этот праздник значит многое для каждого человека, потому что все мы обязаны своим появлением на свет матери.

В этот замечательный день мы отдаем дань уважения и признательности женщинам, родившим и воспитавшим детей. Пусть теплые слова звучат для вас не только в этот праздник, но и на протяжении всей жизни!

Материнство — это не только великое счастье и величайшее предназначение женщины. Это еще и огромный труд на всю жизнь. И нет на свете такой благодарности, чтобы в полной мере оплатить матери за свое рождение, воспитание и бессонные ночи.

Пока мы любим и бережем матерей, все будет хорошо и дома, и в стране, ведь не случайно и свою страну мы зовем Родина-мать.

Пусть для вас, дорогие наши мамы, звучат только самые добрые пожелания и теплые слова, выражающие безмерную благодарность за неустанный труд, а дети всегда радуют своими достижениями, дарят заботу и нежность!

 Председатель Архангельской  городской Думы   В.В. Сырова

 

26 ноябрь 16:15 | : Будни

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