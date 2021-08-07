"Мы обязаны вам всем!". Валентина Сырова поздравила архангелогородок с Днем матери

Уважаемые жительницы столицы Поморья и гостьи города!
Дорогие матери и бабушки!
Примите мои искренние поздравления по случаю самого доброго праздника - Дня матери! Этот праздник значит многое для каждого человека, потому что все мы обязаны своим появлением на свет матери.
В этот замечательный день мы отдаем дань уважения и признательности женщинам, родившим и воспитавшим детей. Пусть теплые слова звучат для вас не только в этот праздник, но и на протяжении всей жизни!
Материнство — это не только великое счастье и величайшее предназначение женщины. Это еще и огромный труд на всю жизнь. И нет на свете такой благодарности, чтобы в полной мере оплатить матери за свое рождение, воспитание и бессонные ночи.
Пока мы любим и бережем матерей, все будет хорошо и дома, и в стране, ведь не случайно и свою страну мы зовем Родина-мать.
Пусть для вас, дорогие наши мамы, звучат только самые добрые пожелания и теплые слова, выражающие безмерную благодарность за неустанный труд, а дети всегда радуют своими достижениями, дарят заботу и нежность!
Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова