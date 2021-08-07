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413 заболевших коронавирусом в Архангельской области

Такую цифру в суточном отчете сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 679 человек.

Среди новых пострадавших:
109 архангелогородцев;
47 северодвинцев (11 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
31 новый случай выявлен в г. Котласе;
26 – в г. Новодвинске;
21 – в г. Коряжме;
по 18 – в Няндомском и Ленском районах;
17 – в Вельском районе;
по 14 – в Устьянском и Холмогорском районах;
по 12 – в Плесецком округе и Онежском районе;
по 11 – в Вилегодском округе и Шенкурском районе;
10 – в Красноборском районе;
по 9 – в Коношском и Приморском районах;
7 – в Верхнетоемском округе;
по 4 – в г. Мирном; Каргопольском округе, Котласском и Пинежском районах;
1 – в Виноградовском округе.  

26 ноябрь 14:44 | : Будни

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