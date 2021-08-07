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Архангельская область: Переболел ковидом - целый год свободен

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой о продлении действия сертификата по всей России. Как сообщает пресс-служба администрации региона, предложение вице-премьера полностью поддерживают в министерстве здравоохранения Архангельской области.

– Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода, – сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Как сообщил глава профильного ведомства Александр Герштанский, решение о продлении действия сертификатов для переболевших COVID-19 полностью обосновано результатами проведенных исследований.

– Сейчас мы видим, что показатель повторной заболеваемости достаточно низкий, в среднем он составляет всего 0,74% от общего количества переболевших. Мы также проводим постоянный мониторинг заболевших и переболевших, поэтому можно с уверенностью сказать, что Архангельская область не является исключением из общей тенденции, – прокомментировал инициативу Александр Герштанский.

  В то же время, как утверждает министр, для тех, кто был первично вакцинирован, по-прежнему остается рекомендация о прохождении повторной вакцинации по истечении шести месяцев. Это связано с тем, что после шести месяцев иммунный ответ угасает, повторная своевременная вакцинация позволяет поддерживать количество антител на должном уровне.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ноябрь 12:46 | : Будни

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