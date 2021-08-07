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В Архангельской области активно развивается киберспорт

На минувшей неделе заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко объявил начало отбора городов-организаторов турнира киберспорта «Игры будущего – 2023». В Архангельской области развитием сетевого спорта занимается региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта». Ее руководитель – Алексей Гусаков – уверен, что у нашей области есть потенциал для того, чтобы стать одной из площадок соревнований. 

 – Архангельск может и должен стать турнирным пространством «Игр будущего» из-за уникальности подхода. Мы не сидим в компьютерных клубах, а развиваем киберспорт, как именно спорт. У нас больше возможностей для регулярных тренировок у ребят, – отметил Алексей Гусаков. – Я думаю, что проведение таких игр именно в Архангельске или даже в Архангельске и Северодвинске поспособствует значительному росту всего компьютерного спорта в России и, в частности, в регионе.

 На территории Поморья региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта» работает с 2016 года. Уже сейчас за плечами Алексея и его команды – опыт организации и проведения турнира для порядка трех тысяч киберспортсменов со всей страны. 

 Как признаются участники Федерации, по-настоящему прорывными для них стали последние два года, когда удалось получить поддержку Фонда президентских грантов. Киберспортсменам также помогают областной Дом молодежи и региональное министерство по делам молодежи и спорта. Рассчитывать на помощь государства позволяет социально-ориентированный подход: все тренировочные площадки, созданные региональным отделением, бесплатны. И, по словам Алексея Гусакова, это уникальное явление для киберспорта в России. 

 – Сейчас в Архангельской области компьютерных пространств шесть: в Архангельске, Северодвинске, Березнике, Онеге, Няндоме и Плесецке. В апреле мы откроем еще две площадки в Котласе и Коряжме. То есть у нас будет единая сеть сформирована, – прокомментировал Алексей. – Мы планируем сделать аналог детско-юношеской школы спортивной, как по любому другому виду спорта, куда ребята приходят, у них есть тренировки и наставник. 

Напомним, «Игры будущего» планируется проводить по 21 дисциплине, которые будут объединены в пять вселенных. Кроме турнира, экосистема международного движения включает в себя фабрику контента и лабораторию, где будет осуществляться креативная работа в области информационных технологий, спорта, науки и образования.  

25 ноябрь 12:06 | : Будни

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