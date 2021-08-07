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Стратегический запас. Кенозерье заготовило 500 банок фирменных шпрот

Новинкой волонтёрского сезона 2021 года в Кенозерском национальном парке стал комплексный проект по изготовлению шпрот из озёрной рыбы ряпуса в д. Морщихинская. Шпроты пользуются большим спросом у гостей заповедной территории и у всех, кто знаком с этим деликатесом.

Идейными вдохновителями и изготовителями этого вкусного продукта являются жители Морщихинской Николай Попов и Людмила Самосадкина. Колоссальный спрос на шпроты привёл к необходимости привлечения дополнительных рабочих сил.

В общей сложности волонтёрский проект длился месяц, с 1 октября по 1 ноября. В этот период ряпус подходит близко к поверхности воды. По всем технологиям волонтёры помогали Людмиле и Николаю чистить рыбу, коптить и закатывать её в банки. Всего было обработано около 600 кг ряпушки и заготовлено более 500 банок со шпротами. Будущий туристический сезон обещает быть вкусным!

В проекте приняли участие Сергей и Марина Личутины из Санкт-Петербурга. Они работают в сфере гостиничного бизнеса, но в Кенозерье решили получить новый опыт.

«Мы были очень рады попасть в Кенозерье, для меня лично это была давняя мечта. И вот, она сбылась! К тому же, удалось получить уникальный опыт по заготовке шпрот и отведать традиционные рыбные блюда. Волонтёрский туризм — это замечательная вещь: ты делаешь добро и оно возвращается к тебе обратно. И хоть дорога из Петербурга не близкая, мы обязательно вернёмся в Кенозерье!», — поделился Сергей Личутин.

 

24 ноябрь 16:37 | : Будни

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