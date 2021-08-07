Уровень заболеваемости COVID в Архангельской области продолжает снижаться

О 409 заболевших во вторник сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 731 человек.
Среди новых заболевших:
115 архангелогородцев;
54 жителя Вельского района;
49 новых случаев выявлено в г. Северодвинске (трое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
39 – в Холмогорском районе;
27 – в г. Коряжме;
22 – в г. Котласе;
17 – в Ленском районе;
15 – в Устьянском;
12 – в Плесецком округе;
11 – в Пинежском районе;
9 – в г. Новодвинске;
7 – в Каргопольском округе;
6 – в Красноборском районе;
по 5 – в Вилегодском и Виноградовском округах, а также в Няндомском районе;
3 – в Приморском;
2 – в Котласском;
по 1 – в Коношском, Мезенском и Шенкурском районах.
Кроме того, в статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездок в Башкортостан и Кировскую область.