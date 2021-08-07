Заключенные коряжемской колонии решили приодеть местный МЧС

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) состоялась рабочая встреча заместителя начальника учреждения Евгения Корнякова с руководителем МКУ "Служба спасения" г. Котласа Евгением Вахрушевым.
В центре трудовой адаптации осужденных ИК-5 уже изготавливали форменное обмундирование для сотрудников городской Службы спасения. Как пояснил Евгений Витальевич, швейная продукция была выполнена в срок. И на этот раз на встрече также обсуждался вопрос о заключении контракта по пошиву необходимого обмундирования.
По словам заместителя начальника ИК-5 в настоящее время сторонами обговариваются детали договора с целью последующего его подписания.