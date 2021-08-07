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Новогодний корпоратив 2021: вход по QR-коду и ПЦР-тесту

За год ситуация с планами на новогодние корпоративы почти не изменилась: лишь 37% компаний планируют отметить новый год офлайн-мероприятием. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу компаний и предприятий из всех округов страны.

В 16% российских компаний отмечать новогодний корпоратив планируют в офисе, 15% готовят новогоднюю вечеринку в ресторане. 2% компаний отметят новый год за городом. Еще 2% запланировали онлайн-корпоратив. В 14% компаний не принято проводить корпоративные праздники, а в 12% уже несколько лет подряд не проводятся корпоративы из-за сложной экономической ситуации. 37% компаний пока не приняли решение.

При этом в каждой десятой компании, где новогодний корпоратив состоится, его смогут посетить лишь вакцинированные сотрудники (10%). В 19% компаний новогодний корпоратив вместе с коллегами смогут отметить сотрудники, имеющие отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. 40% работодателей не планируют вводить COVID-free зоны на новогодних корпоративах.

Отмечать новый год в офисе планируют чуть чаще, чем в прошлом году: 16% против 13%. А вот число компаний, выбравших дистанционный формат новогоднего корпоратива, по сравнению с прошлым годом сократилось вдвое: 4% в 2020-м и 2% сейчас.

Компаний, планирующих дарить новогодние подарки персоналу, сейчас примерно столько же, сколько в 2019 году. Каждый третий работодатель будет дарить новогодние подарки сотрудникам (33%). Детям сотрудников дарить подарки планируют в 61% компаний. За год число компаний, в которых сотрудники получат новогодние подарки, чуть сократилось (с 38 до 33%), а число компаний, в которых новогодние подарки планируют дарить детям сотрудников, выросло (с 56 до 61%).

24 ноябрь 07:08 | : Будни

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