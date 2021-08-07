Еще 421 житель Поморья подхватил коронавирус

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 490 человек.
Среди новых заболевших:
108 архангелогородцев
40 жителей г. Котласа;
39 новых случаев выявлено в Плесецком округе;
34 – в Вельском районе;
30 – в Няндомском;
по 26 – в городах Северодвинске (19 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Новодвинске, а также в Устьянском районе;
15 – в Приморском районе;
14 – в Виноградовском округе;
12 – в Каргопольском;
10 – в Холмогорском районе;
по 7 – в г. Мирном и Шенкурском районе;
по 6 – в Красноборском и Пинежском районах;
5 – в г. Коряжме;
4 – в Онежском районе;
3 – в Котласском районе;
2 – в Ленском;
1 – в Верхнетоемском округе.