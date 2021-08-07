Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Еще 421 житель Поморья подхватил коронавирус

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 490 человек.


Среди новых заболевших:
108 архангелогородцев
40 жителей г. Котласа;
39 новых случаев выявлено в Плесецком округе;
34 – в Вельском районе;
30 – в Няндомском;
по 26 – в городах Северодвинске (19 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА) и Новодвинске, а также в Устьянском районе;
15 – в Приморском районе;
14 – в Виноградовском округе;
12 – в Каргопольском;
10 – в Холмогорском районе;
по 7 – в г. Мирном и Шенкурском районе;
по 6 – в Красноборском и Пинежском районах;
5 – в г. Коряжме;
4 – в Онежском районе;
3 – в Котласском районе;
2 – в Ленском;
1 – в Верхнетоемском округе.


23 ноябрь 13:14 | : Будни

Главные новости


Судейская этика в «кривом» зеркале Ненецкого округа
От блинов до стерляди. Чем потчевали в московских трактирах

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (262)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20