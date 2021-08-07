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Доцент-историк из Архангельска вошла в список лучших лекторов России

Кандидат исторических наук, доцент Северного федерального университета имени М.В. Ломоносова Славяна Болдырева вошла в ТОП-100 финалистов конкурса «Лига лекторов».

Масштабный финал конкурса «Лига Лекторов» пройдет 29 и 30 ноября на площадках ведущих вузов – МГУ, МГИМО, ВШЭ, РГГУ, РУДН, МГТУ им. Баумана, МАИ, Первый МГМУ имени Сеченова и РАНХиГС. По приглашению Российского общества «Знание» 100 финалистов из 40 регионов страны приедут в Москву, чтобы продемонстрировать свое профессиональное мастерство и выступить с лекциями перед аудиторией. Рейтинг регионов по количеству финалистов возглавили Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Республика Татарстан, Калининградская область, Республика Башкортостан и Пензенская область.

По результатам оценки слушателей определятся 50 победителей конкурса, которые получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и возможность выступать на лучших площадках страны. Кроме этого, все финалисты конкурса получат доступ к комплексной образовательной программе в продюсерском центре Российского общества «Знания» – «Машук». Торжественная церемония награждения пройдет 1 декабря и будет транслироваться в группе общества «Знание» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/znanierussia

«Лига лекторов» объединила людей самых разных профессий, интересов и возрастов. Среди участников конкурса преподаватели вузов, психологи, врачи, специалисты по маркетингу, коучи, бизнес-тренеры в возрасте от 19 до 60 лет. Самым молодым лектором стал 19-летний студент математического факультета Казанского федерального университета Рамиль Багавиев, который выступал с лекцией «Аксиома параллельности».

«Впереди нас ждет самый интересный этап конкурса «Лига лекторов» - очные выступления участников в московских вузах. Интересно, что 31 из 100 финалистов читает лекции социально-гуманитарной направленности, на втором месте – медиа и маркетинг, замыкает тройку лидеров тема карьеры и бизнеса. Для многих наших участников выступление на площадках топовых вузов станет дебютом. Мы рады, что за звание лектора поборются жители 40 регионов страны: среди них есть и жители мегаполисов, и жители небольших населенных пунктов – например, Ноябрьска на юге Ямала и деревни Кабицыно Калужской области. Мы всем им желаем удачи и вдохновения, с интересом будем наблюдать за выступлениями наших лучших конкурсантов.», - отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. 

(на фото: та самая Славяна)  

23 ноябрь 07:02 | : Будни

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