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Рабочий вошел в список самых благородных профессий 2021 года

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob представители экономически активного населения России рассказали, какие профессии в настоящее время считают самыми благородными и самоотверженными.

Главные герои ковидного времени — врачи и медицинские сестры. Каждый четвертый россиянин считает труд представителей различных медицинских специальностей самым благородным в наши дни. Для 14% такой профессией является учитель или воспитатель, для 8% — рабочие специальности. По 3% респондентов считают самыми самоотверженными спасателей и пожарных, по 2% — военнослужащих, инженеров и волонтеров. Попали в рейтинг и дворники с 2% голосов. 8% россиян считают, что в любой профессии есть благородные, нравственные и самоотверженные люди. Среди других благородных профессий россияне называли пилотов, библиотекарей, водителей, правозащитников, кинологов, курьеров, охранников, продавцов, священников и социальных работников (20%).

Женщины почти вдвое чаще мужчин считают самым благородным труд медиков: 32% против 17% соответственно. А мужчины втрое чаще женщин называли представителей рабочих профессий: 13% против 3%.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным год назад, года россияне стали чаще называть благородной профессию учителя, видимо, переосмыслив периоды школьного дистанта (10% год назад и 14% сейчас). К курьерскому труду привыкли: сейчас работу сотрудников сервисов доставок самоотверженной считают единицы. А вот нехватка рабочих в сфере строительства и производства привела к тому, что их труд стали чаще называть благородным и честным (3% в 2020 и 8% в 2021 гг.).

22 ноябрь 06:46 | : Будни

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