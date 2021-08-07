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"Алиса" на службе ЦУР Архангельской области

АНО «Диалог» разработала для голосового помощника «Яндекса» «Алиса» навык, с помощью которого можно будет направлять свои вопросы в органы власти. Сервис уже есть в открытом доступе.

По словам генерального директора АНО «Диалог» Алексея Гореславского, голосовые обращения будут направляться в систему «Инцидент менеджмент». «Диалог» использует эту систему для мониторинга в интернете сообщений о социально-бытовых проблемах, на которые может потребоваться реакция власти: ЖКХ, благоустройство, образование, здравоохранение и др. Все подобные сообщения, независимо от того, адресованы они органу власти или другому пользователю, автоматически фиксируются с помощью специальных алгоритмов мониторинга, а затем перенаправляются в профильные ведомства. В регионах этим занимаются ЦУР.

– Среднее время, за которое сообщение из соцсетей обрабатывается, а под постом появляется комментарий о том, что проблема принята в работу, составляет 4 часа, – комментирует принципы работы системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» руководитель ЦУР Архангельской области Олег Вокуев. – На данный момент ЦУР обрабатывает в среднем около 4500 сообщений жителей области в месяц. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Теперь обратиться в «Инцидент менеджмент» можно будет, запустив навык в голосовом помощнике через все приложения и устройства, куда интегрирована «Алиса»: в веб-браузере «Яндекс», приложениях «Яндекс», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». При этом через голосовой помощник можно направить только «конструктивные сообщения», т.​ е. только такие, которые региональные или местные органы власти через систему «Инцидент менеджмент» считают и смогут «взять в работу», пояснили в АНО «Диалог».

Новая функция голосового помощника, которая автоматически направляет обращения в «Инцидент Менеджмент», не является формой официального общения с органами государственной власти, обращает внимание ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Примеры того, что еще умеет «Алиса», можно посмотреть на официальной странице сервиса:​ https://dialogs.yandex.ru/store/essentials.

21 ноябрь 07:48 | : Будни

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