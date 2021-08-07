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40% россиян проведут новогодние каникулы в затворничестве

Почти 4 из 10 россиян праздничную январскую декаду проведут дома. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

38% россиян проведут январские каникулы дома: чаще всего планируют отоспаться и уделить время домочадцам. Практически каждый пятый будет задействован на работе (19%). 6% планируют провести большую часть каникул в гостях. 5% — на даче или в деревне. 2% хотят отправиться в путешествие по России и лишь 1 из 100 — за границу. Из отечественных турнаправлений наиболее популярны Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым, из открытых зарубежных — Таиланд, Египет и Израиль.

Чем старше россияне, тем чаще они делились планами провести новогодние каникулы дома: 34% среди опрошенных до 34 лет и 41% тех, кто старше 45 лет. Работать на праздниках мужчины будут чаще женщин (22 и 16% соответственно). Больше всего же тех, кто будет занят на службе во время январских каникул, — среди опрошенных с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (29%).

По сравнению с доковидным периодом, работать в период каникул будет достаточно много россиян (19%), больше было только в прошлом году (24%). Число тех, кто планирует отправиться в поездки по России или за границу, в 2—2,5 раза ниже, чем было до пандемии.

21 ноябрь 07:42 | : Будни

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