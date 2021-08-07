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Нелюбимая работа доводит россиян до стресса

37% россиян оценивают свой ежедневный уровень стресса на работе как высокий или очень высокий. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представители работающего населения России из всех округов страны оценивали свой уровень стресса.

6% россиян признались, что не испытывают стресса на работе, еще 8% отметили свой уровень стресса как очень низкий. 12% респондентов назвали уровень стресса низким, 35% — средним. Каждый пятый оценил свой уровень стресса на работе как высокий, 17% — как очень высокий.

Средний уровень ежедневного стресса на работе составляет чуть более 3 баллов. При этом больше нервничают те, кто не любит свою работу: их оценки уровня ежедневного стресса на работе на треть выше, чем у россиян, которые свое дело любят (3,7 и 2,8 баллов соответственно).

20 ноябрь 07:52 | : Будни

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