441 заболевший COVID-19 в Поморье за сутки

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 430 человек.
Среди новых заболевших:
127 архангелогородцев;
62 северодвинца (19 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
31 новый случай выявлен в г. Новодвинске;
22 – в г. Коряжме;
по 21 – в Верхнетоемском и Плесецком округах;
19 – в г. Мирном;
по 18 – в Онежском и Пинежском районах;
14 – в г. Котласе;
по 12 – в Вилегодском округе и Няндомском районе;
по 11 – в Красноборском и Котласском районах;
по 10 – в Вельском и Холмогорском районах;
6 – в Коношском районе;
по 4 – в Мезенском и Приморском районах;
3 – в Каргопольском округе;
2 – в Лешуконском районе;
по 1 – в Виноградовском округе, а также в Ленском и Устьянском районах.