Архангельская область: прививайся, если хочешь быть здоров

С каждым днём в Архангельской области увеличивается количество людей, решивших пройти вакцинацию. Одним из основных мотивов стал стремительный рост заболеваемости.
До последнего времени антилидером в части вакцинации оставался Котласский район, ситуация в котором до сих пор остаётся напряжённой. В котласских клиниках кратно возросла нагрузка на медицинский персонал. В самом крупном лечебном учреждении – Котласской центральной городской больнице пришлось увеличить количество коек в реанимационном отделении.
– Сейчас у нас работает две реанимации на 26 коек, три круглосуточных поста. В Красной зоне сейчас работает около 200 человек. 402 пациента лежит в ковидном отделении, 23 – в реанимации, из них 21 на ИВЛ. Реаниматологи работают с большой нагрузкой. Плюс у нас еще санитарные выезды, в том числе, за ковидными пациентами, – прокомментировал ситуацию заведующий реанимационным отделением Котласской ЦГБ Денис Казаринов.
– В эту волну много прошло подростков, то, чего мы не видели в первую и вторую волну. И если раньше дети болели бессимптомно, то сейчас уже есть подростки с поражением легких. Двое деток пришлось отправить на лечение в Архангельск, – рассказывает заместитель главного врача по лечебной работе Котласской ЦГБ Ольга Попова.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Котлас посетила заместитель председателя Правительства Архангельской области Олеся Старжинская, и ознакомилась с положением дел в центральной городской больнице.
– Мы видим чёткую взаимосвязь между количеством вакцинированных пациентов и количеством заболевших. Очень многие, с кем мне удалось пообщаться в реанимации, не были вакцинированы. В этой связи необходимо усилить информационную кампанию, повысить осведомлённость граждан о том, что вакцина безопасна и эффективна. Мы видим, что население не очень довольно новыми ограничительными мерами. Но для того, чтобы их не вводить, как раз нужна помощь населения. Чем быстрее мы достигнем коллективного иммунитета, тем быстрее ограничительные мероприятия будут отменены, – сказала Олеся Старжинская.
– Реакция на введение QR-кодов у меня, как у любого человека, двоякая. Эмоционально, конечно, некомфортно, когда сталкиваешься с какими-либо ограничениями. Но с точки зрения разума и прагматичности ужесточение ограничительных мер обоснованно и логично. При самом высоком в Архангельской области уровне распространения коронавирусной инфекции в Котласе самый низкий показатель привившихся. И переломить эту тенденцию было очень сложно. Рост вакцинированных отметился только после того, как в отделы торговых центров, салоны красоты, кафе и закусочные стали пускать лишь по QR-кодам. Получается, это единственный способ кардинально изменить ситуацию, воспрепятствовать распространению Ковид-19, а значит, сохранить жизни наших людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения, – считает глава городского округа «Котлас» Светлана Дейнеко.
Аналогичного мнения придерживается и президент Российской академии наук Александр Сергеев, который в эти дни принимает участие в Ломоносовских чтениях. В Архангельске он заявил о том, что введение QR-кодов «это разумно и правильно».
– Важны организационные и экономические меры в отношении каждого из нас и всех вместе, меры, которые стимулировали бы вакцинацию населения. Мы не должны действовать принуждением, мы должны действовать убеждением. Введение QR-кодов - одна из таких мер, – считает президент Российской академии наук.
Записаться на вакцинацию в Архангельской области можно по телефону 122 или через портал zdrav29.ru.