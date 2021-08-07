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Архангельский священник наставил студентов-медиков на путь истинный

Настоятель архангельского храма святой блаженной Матроны Московской священник Александр Григорьев пообщался со студентами первого курса Северного государственного медуниверситета.

Встречу в стенах вуза организовала доцент кафедры психологии СГМУ Евгения Щукина.

Отец Александр рассказал молодым людям о двух направлениях веры. «Каждый из нас во что-то верит: в человека, в науку, в случай, в то, что он выздоровеет после болезни, что сегодня его день пройдет благополучно, и он вернется домой к своим близким, что брошенные в землю семена дадут всходы и урожай. Это вера нерелигиозная, бытовая, житейская, — отметил священник. — А вот когда тот или иной человек задумывается о смысле и цели жизни, о смерти, о своем предназначении, о душе и в результате приходит к мысли о Боге — в нем зарождается вера религиозная».

В подтверждение своих слов гость привел в пример известных поэтов, композиторов, ученых, которые своей жизнью утвердили приоритет сознательной веры: «Это Федор Тютчев, Сергей Рахманинов, Петр Чайковский; врач-хирург, архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Их примеры могут стать для нас путеводными звездами!»

Евгения Щукина продемонстрировала первокурсникам фильм «Вера» киностудии «Богослов» о верующих знаменитостях. А отец Александр исполнил два произведения скрипичного репертуара: Кантабиле Никколо Паганини и «Грозу» из «Времен года» Антонио Вивальди.

Священник пригласил молодых людей посетить храм блаженной Матроны Московской и побывать на встречах приходского молодежного клуба «Сретение».

(по материалам Архангельской епархии)

19 ноябрь 09:14 | : Будни / Верую

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