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Россияне о хорошем образовании

В престиже высшего образования чаще убеждены россияне с высоким доходом. При этом под словосочетанием «хорошее образование» сегодня намного чаще, чем в середине нулевых, понимается образование, которое формирует ключевые навыки и компетенции. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Что такое хорошее образование? Под этим словосочетанием каждый второй россиянин (49%) понимает такое обучение, которое формирует навыки и ключевые компетенции: «Оно закладывает фундамент будущей профессии». Для 36% это прежде всего образование, которое учит приобретать знания самостоятельно всю жизнь: «В современном мире важно не столько обладание какими-то знаниями и умениями, сколько умение постоянно учиться». По мнению каждого десятого (10%), хорошее образование — это престижный вуз или престижный факультет: «Одно дело учиться в провинциальном институте, совсем другое — в университете, который входит в сотню лучших в мире».

Женщины чаще, чем мужчины, считают, что хорошее образование — то, что формирует ключевые навыки и компетенции (54% против 44%), тогда как мужчинам более близка позиция, что хорошее образование учит получать знания всю жизнь (40% против 32% среди женщин). «Хорошее образование учит учиться самостоятельно», — чаще других этой точки зрения придерживаются россияне с доходом свыше 80 тыс. руб. (44%). О важности выбора престижного вуза чуть чаще говорит поколение старше 45-ти (13%).

По сравнению с 2005 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, представления россиян о том, что такое хорошее образование, существенно изменились. В полтора раза более распространенным стало мнение, что это прежде всего формирование ключевых навыков и компетенций (в середине нулевых так считал только каждый третий).

Престижно ли сегодня иметь высшее образование? Утвердительно на этот вопрос отвечают 63% россиян, отрицательно — 21%. Свою позицию последние объясняют «девальвацией» высшего образования: «Это стало нормой: диплом есть у большинства, но это не всегда означает высокую квалификацию».

Престиж высшего образования чаще признают женщины (69% против 56% среди мужчин), респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. и те, у кого оно есть (по 66%). Тех, кто отрицает ценность диплома бакалавра или специалиста, больше всего среди россиян со средним профессиональным образованием (31%).

19 ноябрь 07:06 | : Будни

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