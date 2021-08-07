Коронавирус в Архангельской области: +442, выздоровевших больше

О 442 заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 547 человек.
Среди новых заболевших:
122 архангелогородца;
47 северодвинцев (12 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
41 новый случай выявлен в г. Котласе;
28 – в Устьянском районе;
26 – в Приморском;
по 24 – в г. Коряжме и Шенкурском районе;
17 – в г. Мирном;
15 – в Коношском районе;
14 – в Каргопольском округе;
по 13 – в Вельском, Котласском и Онежском районах;
8 – в Вилегодском округе;
по 7 – в Плесецком округе и Красноборском районе;
6 – в Мезенском районе;
по 4 – в г. Новодвинске и Ленском районе;
3 – в Холмогорском районе;
2 – в Виноградовском округе;
по 1 – в Верхнетоемском округе и Няндомском районе.
Кроме того, в статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Египет.