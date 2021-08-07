Прикольно. Северный пряник как новогодний символ Архангельска

На оргкомитете по подготовке к празднованию Нового года глава Архангельска Дмитрий Морев дал поручение подготовить новогоднюю символику – в помощь предпринимателям и организациям города. В готовой концепции учтено, что главной темой праздничных программ и оформления станет северный пряник.
Автором дизайна новогодних элементов оформления выступил советник главы по развитию городской среды Михаил Трещев.
- Предприниматели Архангельска могут использовать единый оригинальный знак «Архангельск 2022». Начертание цифр выразительно, напоминает коней как элемент северной росписи, а также волну, которая присутствует на памятном знаке на набережной в честь 400-летия города.
Знак универсален, поэтому может использоваться в течение всего года, а не только в новогоднем оформлении. Он может быть полезен при разработке дизайна любой печатной продукции, оформлении витрин. Также подготовлен фон, отрисованы фигурки пряников-козуль: елочки, рукавички, высотка, голова тигра как символа следующего года. Новогодние открытки, плакаты, баннеры, украшение интерьера, витрин, фасадов – это и многое другое может теперь готовиться с опорой на единый стиль оформления, - рассказал Михаил Трещев.
Каждый желающий может скачать макеты постеров и элементы фона здесь: https://drive.google.com/drive/folders/14XYJ-W1DFCy7G..