Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Половина жителей Архангельской области рвется собирать макулатуру

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какие экологические инициативы поддерживают российские компании, используются ли в офисе одноразовая пластиковая посуда, как жители СЗФО относятся к предложению запретить использование не перерабатываемых материалов и изделий из них, таких как ватные палочки и пластиковая посуда, а также насколько важна экологическая политика при поиске места работы.

Почти каждый третий (26%) опрошенный в СЗФО отметил, что его компания поддерживает экологические инициативы, особенно в отраслях «Наука и образование» (42%) и «Строительство и недвижимость» (41%). У половины опрошенных в СЗФО в офисе отсутствует одноразовая пластиковая посуда (69%) – это самый высокий показатель по России на момент опроса.

В топ поддерживаемых экологических инициатив в компаниях СЗФО входят: сбор макулатуры (53%), сбор отработанных батареек (43%), электронный документооборот, минимальное использование бумаги (52%), экономия электроэнергии (энергоэффективные лампы, датчики движения) (54%). Среди прочего респонденты указали: сбор пластиковых карт и пластиковой пленки, уборка мусора с берегов рек, раздельный сбор мусора в офисе, экономия воды, озеленение городских территорий, сдача старой оргтехники на утилизацию и экотакси. 6% опрошенных компаний из СЗФО практикуют бонусы для сотрудников, которые пользуются экологически чистым транспортом (велосипед, самокат), интересно, что доля таких компаний в регионах СЗФО выше, чем в Москве.

В целом, более половины (53%) респондентов из СЗФО согласны с предложением запретить использование не перерабатываемых материалов и изделий из них, таких как ватные палочки и пластиковая посуда. Особенно эту идею поддерживают представители проф. области «Искусство, развлечения, масс-медиа» (76%) и «Наука и образование» (71%).

При этом для 42% опрошенных жителей СЗФО важна экологическая политика компании при поиске места работы – это вновь самый высокий показатель по России. Причем женщинам этот фактор наиболее важен, чем мужчинам (39% и 32% соответственно). Особенно на экологическую политику компании обращают внимание представители проф. области «Искусство, развлечения, масс-медиа» (47%) и «Наука и образование» (45%). Совершенно не интересуются экологической политикой компании при поиске работы 25% опрошенных в СЗФО.

 

18 ноябрь 08:04 | : Будни

Главные новости


Тарифы на проезд в Архангельске и Северодвинске будут повышать. Другого выхода нет
Архангельская область: хроники обезлюживания

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (202)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20