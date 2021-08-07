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7-часовой рабочий день: персонал против начальства

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в осенне-зимний период в России сократить стандартный 8-часовой рабочий день на один час. Каждый второй россиянин поддерживает эту инициативу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob россияне их всех округов страны, работающие по графику 8-часового рабочего дня, рассказали, как относятся к идее заканчивать работу на час раньше.

56% мужчин и 56% женщин положительно относятся к предложению депутата Госдумы Виталия Милонова о сокращении стандартного 8-часового рабочего дня на час: «Работать нужно на результат, а не отсиживать часы и минуты». Отрицательно к подобной инициативе относится 27% трудоустроенных россиян, причем мужчины гораздо чаще женщин (31% против 23%): «Сокращение рабочих часов повлечет снижение зарплаты». 17% опрошенных затруднились с ответом.

Оценивая свои силы, 2 из 3 опрошенных (67%) утверждают, что способны выполнить за 7 часов объем работы, аналогичный тому, что выполняют сейчас за стандартный 8-часовой рабочий день. Причем женщины говорили так чаще мужчин (77% против 58%).

Работодатели же к инициативе сокращения рабочего дня относятся скептически: почти 9 из 10 респондентов отметили, что в их компании сокращение рабочего дня в осенне-зимний период даже не обсуждалось. В 4% компаний подобная инициатива была рассмотрена, но признана недопустимой. И лишь еще в 4% предприятий и организаций допускают переход на 7-часовой рабочий день.

18 ноябрь 07:00 | : Будни

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