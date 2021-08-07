Архангельская область постепенно выздоравливает после COVID-19

О 437 заболевших и 728 выздоровевших за последние сутки сообщили в регионально оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В числе заболевших:
- 148 архангелогородцев;
- 55 северодвинцев (13 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 43 жителя Котласа;
- 41 — житель Вельского района;
- 31 новый случай выявлен в Мирном;
- 17 — в Верхнетоемском округе;
- по 15 — в Новодвинске, Красноборском районе и Вилегодском округе;
- 14 — в Холмогорском районе;
- 12 — в Приморском;
- по 9 — в Виноградовском и Каргопольском округах;
- 6 — в Няндомском районе;
- 3 — в Мезенском;
- 2 — в Плесецком округе;
- по 1 — в Котласском и Пинежском районах.