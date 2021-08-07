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Архангельская область постепенно выздоравливает после COVID-19

О 437 заболевших и 728 выздоровевших за последние сутки сообщили в регионально оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В числе заболевших:

  • 148 архангелогородцев; 
  • 55 северодвинцев (13 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 43 жителя Котласа; 
  • 41 — житель Вельского района; 
  • 31 новый случай выявлен в Мирном; 
  • 17 — в Верхнетоемском округе; 
  • по 15 — в Новодвинске, Красноборском районе и Вилегодском округе; 
  • 14 — в Холмогорском районе; 
  • 12 — в Приморском; 
  • по 9 — в Виноградовском и Каргопольском округах;
  • 6 — в Няндомском районе; 
  • 3 — в Мезенском; 
  • 2 — в Плесецком округе; 
  • по 1 — в Котласском и Пинежском районах.
17 ноябрь 12:29 | : Будни

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