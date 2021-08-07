Государство одарило архангельских айтишников грантами

Российский фонд развития информационных технологий объявил конкурс по поддержке отечественных IT-разработок. Участниками конкурса могут стать компании, которые разрабатывают конкурентоспособные коммуникационные досуговые и игровые сервисы, аудио- и видеосервисы. Проект реализуют АНО «Диалог» и ПАО «Ростелеком».
Грант на цифровую трансформацию компаний составит от 120 до 300 миллионов рублей, на разработку отечественных IT-решений – от 20 до 300 миллионов рублей. Грант можно будет направить на зарплаты сотрудникам, приобретение программного обеспечения, оборудования и другие расходы. В АНО «Диалог» рассказали, что по обоим направлениям акцент сделан на платформы видеохостинга и распознавания речи, технологии выявления фейков, программные комплексы анализа пользователей, таргетированной автогенерации контента и других.
– С января 2022 года на всех стройках, финансируемых государством, должны применяться технологии информационного моделирования — BIM-технологии. Это целый рынок для проектирования и управления строительством, но российских решений на нём представлено недостаточно. Поэтому Фонд стимулирует отечественных разработчиков на создание продуктов в классе BIM, – пояснил задачи конкурса председатель правления Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов. – Или другой пример. В 2019 – 2020 годах на конкурсы РФРИТ заявлялись организации, которые хотели ускорить доработку продуктов, связанных с видеоконференцсвязью. В силу ограниченности бюджета Фонда средств не хватило, хотя проекты были признаны хорошими. Далее случилась пандемия, вызвавшая ажиотажный спрос на подобные продукты. В итоге образовательные учреждения, частные и государственные организации были вынуждены использовать зарубежные сервисы. Zoom получил колоссальный прирост аудитории. Его российские конкуренты доработали свои платформы самостоятельно, но сделали это не настолько быстро, как могли бы с нашей поддержкой. Блестящая возможность занять свой сегмент на рынке была упущена.
Именно такие проекты планирует подержать государство. Подать заявку на конкурс может любая компания, в том числе стартапы и «дочки» крупных организаций. Получить грант могут и разработчики программно-аппаратных комплексов.
– Сегодня именно грантовая поддержка проектов решает задачи по развитию тех или иных направлений, – прокомментировал инициативу «Ростелекома» и «Диалога» руководитель Архангельского экспертного клуба Вадим Трескин. – Заявки могут подать сразу несколько коллективов, и даже если с проектом справится всего один – можно будет считать задачу выполненной. Талантливые программисты есть везде, и наш регион не исключение. Именно архангельские ребята создали платформу для доставки еды Chibbis, у нас в области разработаны современные платформы для оказания медицинских услуг, для сферы жилищно-коммунального хозяйства и ряд других.
Государственная поддержка позволит запускать проекты в течение ближайших 2,5 лет. Заявки принимаются до 2023 года на сайте Российского фонда развития информационных технологий.