Коронавирус в Архангельской области: +443

О 443 заболевших в понедельник сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 512 человек.
Среди новых заболевших:
89 архангелогородцев;
75 северодвинцев (26 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
51 житель г. Коряжмы;
42 жителя г. Котласа;
29 новых случаев выявлено в г. Мирном;
по 25 – в Виноградовском и Плесецком округах;
19 – в Няндомском районе;
14 – в Каргопольском округе;
13 – в Вельском районе;
по 12 – в г. Новодвинске и Шенкурском районе;
8 – в Устьянском;
по 6 – в Мезенском, Пинежском и Котласском районах;
5 – в Красноборском районе;
3 – в Коношском;
2 – в Приморском;
1 – в Ленском.