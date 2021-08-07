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Коронавирус в Архангельской области: +443

О 443 заболевших в понедельник сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 512 человек.

Среди новых заболевших:
 89 архангелогородцев;
75 северодвинцев (26 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
51 житель г. Коряжмы;
42 жителя г. Котласа;
29 новых случаев выявлено в г. Мирном;
по 25 – в Виноградовском и Плесецком округах; 
19 – в Няндомском районе;
14 – в Каргопольском округе;
13 – в Вельском районе;
 по 12 – в г. Новодвинске и Шенкурском районе;
8 – в Устьянском;
по 6 – в Мезенском, Пинежском и Котласском районах;
5 – в Красноборском районе;
3 – в Коношском;
2 – в Приморском;
1 – в Ленском.

16 ноябрь 15:09 | : Будни

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