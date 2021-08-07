Остановка из поморского села не вошла в список самых чуднЫх арт-объектов России

Стал известен пятый финалист всероссийского конкурса Туту Арт, который определит самый необычный «народный» арт-объект в стране. Им стал объект из Республики Карелия: зайцы-антивандалы, размещённые на месте надписей на карельских скалах. Конкурс Туту Арт проводится сервисом поездок и путешествий Туту.ру (https://www.tutu.ru/) и объединяет все 85 регионов России. Сейчас проходят предварительные раунды, для этого участников разделили на 10 групп по территориальному признаку, по 8 и 9 претендентов на выход в финал. Из каждого раунда в финальный этап проходит только один.
Уже состоялись пять из десяти отборочных раундов. В финал конкурса вышли:
К концу года станет известна десятка финалистов, а победитель определится 24 января 2022 года. Затем в населённом пункте, где расположен объект-победитель, состоится церемония награждения. Голосовать и следить за ходом конкурса можно на сайте проекта Туту Арт (https://art.tutu.ru/). Конкурс проводится при информационной поддержке издания Lenta.ru.
«Кажется, в пятом раунде было максимальное количество претендентов на выход в финал! Сначала лидерство захватила остановка с ковром и электричеством из Архангельской области, затем — крошки-хомлины из Калининграда. Но уже на второй день голосования их опередил динозавр из запчастей в Псковской области, да и паровоз на даче под Санкт-Петербургом подобрался к нему вплотную. И пока они боролись между собой, их обогнали зайцы-антивандалы. Всенародный объект из Республики Карелия с каждым днём отрывался от своих преследователей, и к концу голосования разрыв между первым и вторым местом оказался очень существенным», — говорит Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.
Вот итоговые результаты голосования в пятом раунде: (https://art.tutu.ru/2021/results0911)