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Остановка из поморского села не вошла в список самых чуднЫх арт-объектов России

Стал известен пятый финалист всероссийского конкурса Туту Арт, который определит самый необычный «народный» арт-объект в стране. Им стал объект из Республики Карелия: зайцы-антивандалы, размещённые на месте надписей на карельских скалах. Конкурс Туту Арт проводится сервисом поездок и путешествий Туту.ру (https://www.tutu.ru/) и объединяет все 85 регионов России. Сейчас проходят предварительные раунды, для этого участников разделили на 10 групп по территориальному признаку, по 8 и 9 претендентов на выход в финал. Из каждого раунда в финальный этап проходит только один.

Уже состоялись пять из десяти отборочных раундов. В финал конкурса вышли:

  • дом из бутылок в селе Фентисово Курской области
    ●       парк каменного периода в селе Кушнаренково Республики Башкортостан
    ●       деревянный «Ишачок» в городе Новочеркасск Ростовской области
    ●       копия космического корабля X-Wing из саги «Звёздные войны» из Якутии
    ●       зайцы-антивандалы из Республики Карелия

К концу года станет известна десятка финалистов, а победитель определится 24 января 2022 года. Затем в населённом пункте, где расположен объект-победитель, состоится церемония награждения. Голосовать и следить за ходом конкурса можно на сайте проекта Туту Арт (https://art.tutu.ru/). Конкурс проводится при информационной поддержке издания Lenta.ru.

«Кажется, в пятом раунде было максимальное количество претендентов на выход в финал! Сначала лидерство захватила остановка с ковром и электричеством из Архангельской области, затем — крошки-хомлины из Калининграда. Но уже на второй день голосования их опередил динозавр из запчастей в Псковской области, да и паровоз на даче под Санкт-Петербургом подобрался к нему вплотную. И пока они боролись между собой, их обогнали зайцы-антивандалы. Всенародный объект из Республики Карелия с каждым днём отрывался от своих преследователей, и к концу голосования разрыв между первым и вторым местом оказался очень существенным», — говорит Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.

Вот итоговые результаты голосования в пятом раунде: (https://art.tutu.ru/2021/results0911)

  1. Зайцы-антивандалы (Республика Карелия): 47,7% голосов
    2.      Динозавр из запчастей (г. Опочка, Псковская область): 14,5% голосов
    3.      Паровоз на даче (посёлок Ульяновка, Ленинградская область): 11,6% голосов
    4.      Остановка«Возвращайся домой» (село Пежма, Архангельская область): 11,1% голосов
    5.      Крошки-хомлины (г. Калининград, Калининградская область): 7,1% голосов
    6.      «Конёк» из окна (г. Североморск, Мурманская область): 4,5% голосов
    7.      Замок на Валдае (г. Валдай, Новгородская область): 2,8% голосов
    8.      Подлодка «Кит» (г. Санкт-Петербург): 0,7% голосов
16 ноябрь 12:15 | : Будни

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