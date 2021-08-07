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40% жителей Архангельска с пониманием относятся к QR-кодам

Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, в каких сферах рынка труда и как часто у работников стали требовать QR-коды.

 По результатам опроса, в котором поучаствовали 1690 россиян со всей страны, более 40% респондентов отметили, что руководство на их работе стало запрашивать у сотрудников QR-коды. 38% участников исследования признались, что не переживают по данному поводу, так как вакцинировались от COVID-19 или уже переболели коронавирусом.

 Основные рабочие сферы, где запрашивают QR-код:

  • Бухгалтерия, финансы, банки — около 12%
  • Образование, наука, языки — более 9%
  • Медицина и фармация — почти 10%
  • Сфера услуг — около 12%
  • Рестораны, кафе, общепит — 7%
  • Торговля — более 9%

 Как утверждают респонденты, активнее всего работодатели стали требовать QR-коды в ноябре. Но более трети работников сообщили, что подобные проверки на работе начались еще до начала очередной волны пандемии.

 На вопрос, является ли введение QR-кодов для посещения работы необходимой мерой, половина опрошенных ответила, что считают меру излишней, более 30% людей склоняются к тому, что данное правило уместно лишь для определенных сфер занятости. 

По мнению участников опроса, в обязательном порядке необходимо требовать QR-коды в сфере услуг, медицины, продаж, общественного питания, транспорта и образования. При этом для IT-специалистов такая необходимость почти отсутствует, поскольку большинство из них продолжают работать удаленно.  

16 ноябрь 08:53 | : Будни

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