40% жителей Архангельска с пониманием относятся к QR-кодам

Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, в каких сферах рынка труда и как часто у работников стали требовать QR-коды.
По результатам опроса, в котором поучаствовали 1690 россиян со всей страны, более 40% респондентов отметили, что руководство на их работе стало запрашивать у сотрудников QR-коды. 38% участников исследования признались, что не переживают по данному поводу, так как вакцинировались от COVID-19 или уже переболели коронавирусом.
Основные рабочие сферы, где запрашивают QR-код:
Как утверждают респонденты, активнее всего работодатели стали требовать QR-коды в ноябре. Но более трети работников сообщили, что подобные проверки на работе начались еще до начала очередной волны пандемии.
На вопрос, является ли введение QR-кодов для посещения работы необходимой мерой, половина опрошенных ответила, что считают меру излишней, более 30% людей склоняются к тому, что данное правило уместно лишь для определенных сфер занятости.
По мнению участников опроса, в обязательном порядке необходимо требовать QR-коды в сфере услуг, медицины, продаж, общественного питания, транспорта и образования. При этом для IT-специалистов такая необходимость почти отсутствует, поскольку большинство из них продолжают работать удаленно.