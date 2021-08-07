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Воскресный COVID-19 в Поморье: много заболевших и мало выздоровевших

О 447 заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели только 78 человек.

Среди новых заболевших:
99 архангелогородцев;
65 северодвинцев;
55 жителей Вельского района;
32 новых случая выявлено в Няндомском районе;
30 – в Приморском;
по 29 – в г. Коряжме и Плесецком округе;
по 17 – в г. Новодвинске и Котласском районе;
16 – в г. Котласе;
15 – в Коношском районе;
12 – в Пинежском;
по 8 – в г. Мирном и Вилегодском округе;
по 4 – в Мезенском и Холмогорском районах;
3 – в Каргопольском округе;
2 – в Устьянском районе;
по 1 – в Верхнетоемском округе и Ленском районе.

Между тем, на сегодняшнем совещании профильный зампред правительства Олеся Старжинская сообщила, что в отдельных районах области большое количество заболевших прямо пропорционально малому числу вакцинированных.

15 ноябрь 17:23 | : Будни

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