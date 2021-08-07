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"Северный шторм" порвал "Ледокол" в Ночной хоккейной лиге Поморья

Команда «Единой России» победила чемпиона прошлого года команду «Ледокол» и триумфально ворвалась в хоккейный чемпионат Архангельской области.

«Северный шторм» состоит из игроков разных возрастов, всех их объединяет любовь к спорту, профессионализм и воля к победе, что они и продемонстрировали на ледовой арене. Команда единоросов выиграла у действующих победителей со счетом 5:1.

Напомним, что игра состоит из трех периодов по двадцать минут каждый. «Северный шторм» забил первую шайбу во втором периоде, а потом продолжил забивать голы вновь и вновь, уступив лишь один под конец игры.

Капитан «Северного шторма» Даниил Лобанов подчеркнул, что несмотря на счет, игра была тяжелой, но команда была настроена на победу, для этого игроки много тренировались и показала отличный хоккей. Все сыграли на своих местах и реализовали моменты, выполнив установку тренера Юрия Анискина.

На игре присутствовал секретарь Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» Иван Новиков, который внимательно следил за ходом игры:

«Я люблю хоккей за скорость, динамику и адреналин. Сегодня мы увидели именно такую игру, команды играли очень ярко. Всегда интересно смотреть матч, когда игроки демонстрируют высокий уровень подготовки.

Я пришел поболеть за нашу команду, конечно, очень рад и горд, что мы победили.

Хочу отдельно отметить игру капитана команды Даниила Лобанова и вратаря Артёма Давыдова».

Поддержать игроков пришел и генеральный спонсор команды, депутат Государственной Думы Михаил Кисляков. Он отметил, что игра была командной и очень интересной, нарушений было выявлено мало.

15 ноябрь 11:00 | : Будни

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