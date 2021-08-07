Митрополит Корнилий рассказал о бесноватых людях

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 14 ноября, в неделю 21-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца в селе Лешуконском.
Владыке сослужили клирики Архангельской и Нарьян-Марской епархий. Богослужебные песнопения исполнил квартет архиерейского хора Ильинского кафедрального собора.
После богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, предстоя за воскресной Божественной Литургией, мы с вами слышали Евангельское чтение о том, как Господь наш Иисус Христос приплыл на корабле в страну Гергесинскую. Когда Он вышел из корабля, Его встретил некий бесноватый человек и пал перед Господом.
Кто же такие бесноватые люди? Они одержимы злым духом. В Священном Писании Ветхого Завета мы слышим о том, как дьявол в образе змия искусил праматерь Еву, и она вкушала запретный плод, а затем дала его своего мужу. После грехопадения в Раю, казалось, человечество навеки лишилось Царствия Небесного, но пришел новый Адам Господь наш Иисус Христос. Бесы трепещут перед Ним. «Что же ты мучишь нас!», — кричал злой дух в бесноватом человеке. Этот несчастный не жил в своем доме, потому что бес его мучил и гнал даже из своего селения. Он жил там, где погребали мертвецов, и настолько был свиреп, что ни цепи, ни веревки не могли его связать. Он имел дьявольскую силу, разрывающую всё. Гоним бесом, он срывал с себя одежду и убегал в пустыню. Люди боялись идти тем путем, где пребывал этот бесноватый.
Почему же он не бросился на Христа? Потому что видел, Кто перед ним стоит. Встретились две силы: Божия и диавольская, которая трепещет перед Господом. Бес взмолился и стал просить Господа, чтобы Он позволил ему войти в свиное стадо, которое паслось возле берега моря. Но перед тем, как исцелить бесноватого, Спаситель задал вопрос этому человеку: «Как твое имя?». Разве Христу не было известно его имя? Конечно, известно, но Он задал этот вопрос и получил ответ, что легион имя ему, то есть огромное количество бесов обладало этим человеком.
Окружающие слышали это и ужасались всему тому, что происходило перед их глазами. Господь разрешил бесам войти в свиное стадо, и после того все свиньи взбесились, кинулись в море и утонули. Тогда пастухи, которые стерегли эти стада, тотчас же побежали в свой град и рассказали всем, что произошло. Люди вышли навстречу Спасителю и стали Его просить и умолять, дабы Он оставил их град и их пределы и не входил к ним.
Почему же так произошло? Во-первых, они увидели то, о чем сказали пастухи — исцеленного бесноватого человека, который уже был в одежде и сидел у ног Спасителя, слушая Его живое слово. Они ужаснулись этому, но не могли с угрозами разговаривать со Христом и говорить Ему, чтобы Он удалился. Они, как бы мы сейчас сказали, культурно попросили Его об этом. То есть свое свиное стадо они предпочли Христу Спасителю. Только бесноватый человек, который исцелился, стал просить Господа, чтобы Он благословил ему идти вместе с Ним. Но Христос велел ему идти в свой дом и проповедовать всем, что с ним произошло.
Будем помнить, дорогие мои, что и в наши дни также много бесноватых людей, которые страдают злобой. Они бесноватые, потому что сами этого хотят. Если бы сегодняшний бесноватый человек припал к ногам Спасителя и стал просить и молить Его об исцелении, то Господь обратил на него внимание и исцелил. Многие же люди страдают беснованием, и отнюдь не хотят исцеляться. Имея душевные и телесные недуги, мы с вами знаем о том, что врачи лечат наше тело, а вот когда страдает наша бессмертная душа, то исцелить ее может только Господь.
В сей воскресный день мы с вами собрались под сводами некогда прекрасного храма, который был разорен столетие назад. Кто не мог взирать на кресты, которые украшали его? Кто взорвал купола и колокольню, кто уничтожал эту святыню, которую созидали наши верующие предки? Конечно же, бесноватые люди, которые не могли взирать на образ Христа. Так пострадало множество храмов, которые были порушены и взорваны в нашем Отечестве. Казалось, навсегда наш народ потерял духовность и связь с Отцом Небесным, но Господь снова проявил к нам Свое милосердие и мы сегодня можем свободно приходить на это святое место, в этот храм Божий для того, чтобы встретиться здесь лицом к лицу с Истинным Богом.
Сейчас нашу страну и весь мир поразило страшное поветрие, поэтому мы с вами должны сугубо молиться святым угодникам Божиим, святым бессребреникам Косме и Дамиану, память которых сегодня чтит Святая Церковь. Они много трудились, исцеляя всех людей, приходивших к ним. И мы сегодня обратимся к ним с горячей молитвой и попросим, чтобы они у Престола Божия умолили Господа, чтобы сие поветрие миновало нашу землю и весь мир.
Возлюбленные во Христе братья и сестры, усвоим из сегодняшнего евангельского чтения важный урок о том, что Милосердный Господь всегда откликается на покаянные молитвы людей, исходящие из сокрушенного сердца, и не оставляет верных Своей любовию и милосердием. Будем всегда прибегать к покровительству Господа Бога, Пречистой Богоматери и всех святых Христовой Церкви. Милость Божия по молитвам всех святых да пребывает со всеми нами до скончания века. Аминь!
С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!
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После богослужения состоялась встреча митрополита Корнилия с главой Лешуконского района Александром Мартыновым. Архипастырь обсудил с Александром Юрьевичем вопросы взаимодействия Церкви и муниципальной власти. Глава района заверил архипастыря в готовности продолжать соработничество с духовенством на ниве духовной поддержки жителей Лешуконья.
(по материалам Архангельской епархии)