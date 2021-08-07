450 новых заболевших COVID-19 в Архангельской области

Такую цифру сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Поморье после COVID-19 выздоровел 431 человек.
Среди новых заболевших:
119 архангелогородцев;
86 жителей г. Котласа;
45 северодвинцев (22 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
32 новых случая выявлено в Плесецком округе;
26 – в Холмогорском районе;
23 – в г. Коряжме;
21 – в Котласском районе;
20 – в Вельском;
15 – в Пинежском;
14 – в г. Новодвинске;
11 – в Коношском районе;
9 – в Няндомском;
8 – в Устьянском;
7 – в Онежском;
6 – в Красноборском;
3 – в Шенкурском;
по 2 – в г. Мирном и Ленском районе;
1 – в Приморском районе.