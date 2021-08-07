Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

+457. Коронавирус держится за Архангельскую область

О 457 новых заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 469 человек.

В числе заболевших:

  • 137 архангелогородцев; 
  • 63 северодвинца (21 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 35 новых случаев выявлено в Няндомском районе; 
  • 28 — в Устьянском; 
  • 19 — в Коряжме; 
  • 17 — в Новодвинске; 
  • 16 — в Вельском районе; 
  • 15 — в Котласе; 
  • 14 — в Онежском районе; 
  • 13 — в Пинежском; 
  • по 11 — в Мирном, в Красноборском и Ленском районах, а также в Вилегодском округе; 
  • 10 — в Шенкурском районе; 
  • 8 — на Соловецких островах; 
  • 7 — в Коношском районе; 
  • 6 — в Мезенском и Котласском; 
  • 5 — в Верхнетоемском округе; 
  • по 4 — в Приморском районе и Плесецком округе; 
  • 3 — в Каргопольском округе; 
  • 2 — в Виноградовском округе; 
  • 1 — в Холмогорском районе.
13 ноябрь 14:08 | : Будни

Главные новости


Женщина твоего кошмара в «Медее» Александра Зельдовича
От лося до Ленина, или Красные лицемеры

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (153)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20