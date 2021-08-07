+457. Коронавирус держится за Архангельскую область

О 457 новых заболевших сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 469 человек.
В числе заболевших:
- 137 архангелогородцев;
- 63 северодвинца (21 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 35 новых случаев выявлено в Няндомском районе;
- 28 — в Устьянском;
- 19 — в Коряжме;
- 17 — в Новодвинске;
- 16 — в Вельском районе;
- 15 — в Котласе;
- 14 — в Онежском районе;
- 13 — в Пинежском;
- по 11 — в Мирном, в Красноборском и Ленском районах, а также в Вилегодском округе;
- 10 — в Шенкурском районе;
- 8 — на Соловецких островах;
- 7 — в Коношском районе;
- 6 — в Мезенском и Котласском;
- 5 — в Верхнетоемском округе;
- по 4 — в Приморском районе и Плесецком округе;
- 3 — в Каргопольском округе;
- 2 — в Виноградовском округе;
- 1 — в Холмогорском районе.