Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Финансовый матриархат как разрушитель российской семьи

Меньше всего конфликтов из-за денег в парах, где мужчина и женщина зарабатывают примерно одинаково. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 россиян, состоящих в браке или отношениях.

В большинстве российских пар добытчиком является мужчина: об этом рассказали 48% представителей сильного пола и 53% женщин. Лишь 17% мужчин и 19% женщин зарабатывают примерно одинаково. Именно в таких парах конфликты из-за денег случаются реже всего (о них говорил лишь каждый четвертый мужчина и 26% женщин).

Чаще всего же ссоры из-за финансов — там, где женщина зарабатывает больше своего мужчины: наличие подобных разногласий подтвердили 38% женщин и 43% мужчин из таких пар. Когда роль основного добытчика выполняет мужчина, конфликтов меньше: о них рассказали 32% сильного пола и 28% представительных прекрасной половины человечества.

Инициатором конфликтов из-за денег в парах, где больший вклад в общий бюджет приносит женщина, чаще всего она же и становится: в этом признались 52% женщин-добытчиц. В свою очередь, 65% мужчин, зарабатывающих меньше второй половины, обвинили своих женщин в разжигании ссор. Мужчины, независимо от своего вклада в семейный бюджет, вообще чаще всего винят в ссорах из-за денег женщин. И последние признают этот факт: не только в парах, где женщина зарабатывает больше мужчины, но и там, где оба получают одинаково, именно женщина чаще всего инициирует конфликты из-за денег (52 и 41% соответственно). Россиянки, зарабатывающие меньше своих вторых половин, одинаково часто называют зачинщиками ссор и себя, и своего мужчину (32 и 31%).

13 ноябрь 07:08 | : Будни

Главные новости


Женщина твоего кошмара в «Медее» Александра Зельдовича
От лося до Ленина, или Красные лицемеры

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (150)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20