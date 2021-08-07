Кенозерская лошадка Музыка поменяла прописку

В конце октября Кенозерский национальный парк покинула юная Музыка — лошадь мезенской породы, дочка жеребца Замаха и кобылы Мозайки. Новым домом для неё стал город Кировск в Мурманской области. Как сообщила специалист Парка по коневодству Роза Захарова, Музыка стала первой молодой кобылкой-мезенкой, перебравшейся жить за Полярный круг.
Родилась Музыка 30 апреля 2021 года. Как рассказала Роза Захарова, это очень добрая и человеколюбивая лошадка. В Кенозерский национальный парк за ней приехали Ирина Мазуренко и Владимир Полянский из конного клуба «Ласточка», который находится в Кировске. Они ухаживают за лошадьми, занимаются иппотерапией (лечебной верховой ездой), организуют походы.
«Нам понравился характер этой лошади. Она очень добрая и, на наш взгляд, хорошо подойдёт для детской иппотерапии», — поделился Владимир Полянский.
К новым хозяевам Музыка уже привыкла и ходит за ними следом, как за родителями.
В Хибинах, где теперь живёт Музыка, уже в конце октября температура опустилась до минус 10 градусов. Первый снег в своей жизни мезенка успела увидеть ещё в Кенозерье, но с такими низкими температурами столкнулась впервые.
«Наши мезеночки — лошади северные. Они хорошо адаптируются к холоду, умеют ходить по снегу. Так что Музыке должно быть комфортно в Хибинах», — отметила Роза Захарова.
На ЭКО-ферме «Мезенка» в деревне Морщихинская занимаются сохранением мезенской породы лошадей с 2018 года. Совсем недавно здесь был произведён капитальный ремонт и появились новые заботливые хозяева — семья Брагиных. Они переехали на постоянное место жительства из Холмогорского района и подарили ферме новый импульс развития.