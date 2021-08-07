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"Северный шторм" будет биться с "Ледоколом" в ночной хоккейной лиге Поморья

Хоккейная команда Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» сразится с командой «Ледокол» в ночной лиге области

Уже в эту пятницу, 12 ноября,  в 21:00 во Дворце спорта профсоюзов состоится вторая игра Чемпионат областных соревнований.

Команда «Северный Шторм» основана осенью 2021 года совместными усилиями Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, депутата Государственной Думы  Михаила Кислякова и руководителя Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрия Дорофеева.

В команде «Северный Шторм» под началом  тренера Юрия Анискина играет 16 участников, все они разных вощрастов, но их объединяет одно – профессионализм и любовь к спорту.

«Северный шторм - команда, которая активно тренировалась и должна безупречно показать себя на льду. Я верю в их успех и победу», - комментирует  Дмитрий Дорофеев, руководитель РИК Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия», спортивный директор команды.

11 ноябрь 15:59 | : Будни

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