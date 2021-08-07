"Северный шторм" будет биться с "Ледоколом" в ночной хоккейной лиге Поморья

Хоккейная команда Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» сразится с командой «Ледокол» в ночной лиге области
Уже в эту пятницу, 12 ноября, в 21:00 во Дворце спорта профсоюзов состоится вторая игра Чемпионат областных соревнований.
Команда «Северный Шторм» основана осенью 2021 года совместными усилиями Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, депутата Государственной Думы Михаила Кислякова и руководителя Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрия Дорофеева.
В команде «Северный Шторм» под началом тренера Юрия Анискина играет 16 участников, все они разных вощрастов, но их объединяет одно – профессионализм и любовь к спорту.
«Северный шторм - команда, которая активно тренировалась и должна безупречно показать себя на льду. Я верю в их успех и победу», - комментирует Дмитрий Дорофеев, руководитель РИК Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия», спортивный директор команды.