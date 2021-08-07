451 COVID-19 на головы жителей Поморья

О 451 новом заразившемся сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, по информации оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 508 человек.
Среди новых заболевших:
146 архангелогородцев;
58 северодвинцев (14 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
46 новых случаев выявлено в г. Котласе;
34 – в г. Коряжме;
24 – в Красноборском районе;
21 – в г. Мирном;
14 – в Верхнетоемском округе;
13 – в Коношском районе;
12 – в Лешуконском;
11 – в Ленском;
по 10 – в Котласском и Онежском районах;
9 – в Каргопольском округе;
по 7 – в Вельском и Шенкурском районах;
по 6 – в Приморском и Холмогорском;
5 – в Плесецком округе;
3 – в Пинежском районе;
по 2 – в г. Новодвинске, в Няндомском и Мезенском районах, а также в Вилегодском округе;
1 – в Виноградовском округе.