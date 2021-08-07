Специалисты «РВК-Архангельск» честно рассказали о себе переписчикам

В «РВК-Архангельск» поддержали всероссийскую перепись населения-2021, стартовавшую в стране в середине октября. На территории предприятия была организована выездная сессия специалистов-переписчиков, чтобы сотрудники компании смогли реализовать свое гражданское право без отрыва от работы.
«Перепись населения — это наиболее достоверные данные, полученные напрямую от жителей России. Это так называемый «цифровой портрет» нашего общества. Вместе с ответом на вопрос «Сколько нас?», перепись позволяет оценить наши достижения и перспективы. «Кто мы?», «Как мы живем?» Точные ответы на эти вопросы очень важны и будут использованы при формировании государственного бюджета, развития экономики, здравоохранения, образования, коммунальной инфраструктуры, решения социальных проблем. К примеру, полученная информация по результатам переписи-2002 дала толчок к запуску программы «Материнский капитал», — отметила бригадир-инструктор переписи населения в Архангельской области Елена Малая.
«Я участвую в переписи населения в первый раз. Понимаю, что статистические данные просто не успевают за социальными изменениями, поэтому государству важно знать, что изменилось в нашей стране за последние 10 лет. Тем более, вопросы самые обычные: образование, жилищные условия, данные о семейном положении. Надеюсь, что мои ответы помогут при формировании новых программ и реализации социальной политики для граждан России», — рассказала инженер «РВК-Архангельск» Екатерина Гаврилюк.
Мероприятие прошло с соблюдением действующих противоэпидемиологических мер. Стоит отметить, что для работников, не успевших пройти опрос, но желающих поучаствовать в переписи на рабочем месте, будет организована ещё одна выездная сессия.