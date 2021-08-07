"Добро и зло живут в сердце человека". Митрополит Корнилий поздравил полицейских

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 10 ноября поздравил правоохранителей Архангельской области с Днем сотрудника органов внутренних дел.
Поздравление во время торжественного мероприятия в региональном управлении МВД передал протоиерей Валерий Суворов — секретарь епархиального управления, глава отдела Архангельской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, член общественного совета при областном УМВД.
Ниже приводим полный текст поздравления митрополита Корнилия.
Уважаемый Александр Александрович!
Дорогие воины правопорядка!
Сердечно поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Ваше нелегкое служение Отечеству вызывает большое уважение, ибо оно связано не только с исполнением обязанностей, но с такими глубокими нравственными понятиями как честь, отвага и жертвенность. Православные христиане высоко оценивают эти нравственные принципы, созвучные евангельскому призыву о любви к ближнему. Действительно, в вашем служении закону, в вашем стремлении пресечь зло и сохранить общественное благополучие всегда ярко проявляется личный духовный ответ и готовность, не смотря ни на какие трудности и вызовы, следовать своей присяге. Именно нравственное содержание профессии на протяжении веков рождает в нашем обществе высокий авторитет сотрудника органов внутренних дел.
По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «именно полиция стоит на страже мирной жизни общества, не только охраняет наш покой и материальные блага от преступных посягательств, но и обеспечивает реализацию прав и законных интересов каждого человека».
Оставаться на высоте призвания, не уклоняясь в беззакония и пороки, можно, лишь имея крепкую духовную основу. Как сохранение физической формы невозможно без постоянной работы над собой, так и поддержание духа требует усилий. Добро и зло живут в сердце человека, поэтому именно преображение сердца — это самое важное делание для всех, кто желает достойно нести высокое ответственное служение людям.
Позвольте в этот праздничный день сердечно поблагодарить вас и пожелать неоскудевающей помощи Божией, крепости духовных и телесных сил, мудрости, здравия и долгоденствия!
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День сотрудника органов внутренних дел отмечается 10 ноября. Историю праздника можно отсчитывать с 1962 года, когда в СССР появился День советской милиции.
В царской России органы внутренних дел официально были образованы в 1802 году после манифеста об учреждении министерств Александра I. При этом собственно структура по охране общественного порядка была заложена за сто лет до этого, при Петре I. А еще раньше, в XVI веке, на Руси появились так называемые «губные старосты», которых называют предшественниками современных участковых. Таким образом, можно сказать, что история правоохранительных органов в нашей стране насчитывает 400 с лишним лет.
Аналогичные праздники существуют во многих странах мира. С российской датой День полиции совпадает на Кубе, там отмечают тоже 10 ноября. А в Сингапуре вообще празднуют масштабно, там учреждена целая неделя полиции, она продолжается с 3 по 10 июня.
(по материалам Архангельской епархии)