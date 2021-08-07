Холостой или женатый? Отношения внутри рабочих коллективов в России

В эпоху коронавируса и тотальной удаленки большинству россиян все равно, в каком коллективе работать — в мужском, женском или смешанном, тогда как 13 лет назад респонденты чаще всего хотели быть частью разнополой команды. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
В том, что им все равно, в каком коллективе работать, признались 55% мужчин и 41% женщин. «Я на удаленке, так что мне без разницы»; «Лишь бы люди были порядочные и профессиональные», — объясняют респонденты. Смешанный коллектив выбрали бы 30% мужчин и 41% женщин. По мнению опрошенных, работа бок о бок с представителями противоположного пола зачастую дополнительно дисциплинирует и даже мотивирует. Для 12% мужчин и 11% женщин комфортнее быть частью сугубо мужской команды. С их точки зрения, мужские коллективы менее подвержены разрушающему действию сплетен, интриг и эмоций. О преимуществах работы в женском коллективе россияне сообщали реже всего: трудиться в окружении прекрасных дам хотели бы лишь 3% мужчин и 7% женщин. «Женщины по крайней мере не так матерятся»; «Больше эмпатии, меньше грубости», — аргументируют опрошенные.
О желании трудиться в смешанном коллективе чаще всех рассказывали те, кто пока не обременен узами брака (37% среди мужчин и 46% среди женщин). Тех, для кого пол коллег не имеет значения, больше среди молодежи до 24 лет (59% среди мужчин и 47% среди женщин). Быть частью сугубо мужской команды чаще хотят мужчины с доходом свыше 80 тыс. руб. (17%) и женщины, зарабатывающие от 50 до 80 тыс. руб. (15%). Предпочитающих трудиться в женском коллективе намного больше среди холостых, чем среди женатых мужчин (8% против 1%). Замужние женщины, в свою очередь, о желании работать только среди мужчин говорили реже незамужних (16 и 11% соответственно).
13 лет назад, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, россияне заметно чаще, чем сегодня, хотели работать в смешанных командах. В эпоху ковида и широкого распространения удаленной работы гендерные предпочтения зачастую отходят на второй план: в 2021 году стало намного больше тех, кому все равно, в каком коллективе работать.