Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Холостой или женатый? Отношения внутри рабочих коллективов в России

В эпоху коронавируса и тотальной удаленки большинству россиян все равно, в каком коллективе работать — в мужском, женском или смешанном, тогда как 13 лет назад респонденты чаще всего хотели быть частью разнополой команды. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В том, что им все равно, в каком коллективе работать, признались 55% мужчин и 41% женщин. «Я на удаленке, так что мне без разницы»; «Лишь бы люди были порядочные и профессиональные», — объясняют респонденты. Смешанный коллектив выбрали бы 30% мужчин и 41% женщин. По мнению опрошенных, работа бок о бок с представителями противоположного пола зачастую дополнительно дисциплинирует и даже мотивирует. Для 12% мужчин и 11% женщин комфортнее быть частью сугубо мужской команды. С их точки зрения, мужские коллективы менее подвержены разрушающему действию сплетен, интриг и эмоций. О преимуществах работы в женском коллективе россияне сообщали реже всего: трудиться в окружении прекрасных дам хотели бы лишь 3% мужчин и 7% женщин. «Женщины по крайней мере не так матерятся»; «Больше эмпатии, меньше грубости», — аргументируют опрошенные.

О желании трудиться в смешанном коллективе чаще всех рассказывали те, кто пока не обременен узами брака (37% среди мужчин и 46% среди женщин). Тех, для кого пол коллег не имеет значения, больше среди молодежи до 24 лет (59% среди мужчин и 47% среди женщин). Быть частью сугубо мужской команды чаще хотят мужчины с доходом свыше 80 тыс. руб. (17%) и женщины, зарабатывающие от 50 до 80 тыс. руб. (15%). Предпочитающих трудиться в женском коллективе намного больше среди холостых, чем среди женатых мужчин (8% против 1%). Замужние женщины, в свою очередь, о желании работать только среди мужчин говорили реже незамужних (16 и 11% соответственно).

13 лет назад, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, россияне заметно чаще, чем сегодня, хотели работать в смешанных командах. В эпоху ковида и широкого распространения удаленной работы гендерные предпочтения зачастую отходят на второй план: в 2021 году стало намного больше тех, кому все равно, в каком коллективе работать.

11 ноябрь 06:47 | : Будни

Главные новости


От лося до Ленина, или Красные лицемеры
Россия становится Арктической сверхдержавой

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Ноябрь 2021 (117)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)

Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20