«Мы гордимся вами!». Валентина Сырова поздравила архангельских полицейских с праздником

- Уважаемые сотрудники архангельской полиции и ветераны правоохранительных органов!
От лица депутатов Архангельской городской Думы искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего города и всей Архангельской области, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей.
Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник на посту. Мы искренне благодарим вас за честную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите безопасности. Пусть гордятся вами земляки – несите с честью возложенную на вас ответственность.
Особые слова благодарности ветеранам, посвятившим свою жизнь этой нелегкой профессии, тем, кто щедро делится опытом и учит молодых, как надо защищать свой город и жизнь людей.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья и радости, благополучия в каждом доме, в каждой семье!
Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова