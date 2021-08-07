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«Мы гордимся вами!». Валентина Сырова поздравила архангельских полицейских с праздником

- Уважаемые сотрудники архангельской полиции и ветераны правоохранительных органов!

От лица депутатов Архангельской городской Думы искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и устойчивого развития нашего города и всей Архангельской области, гарантия безопасности, здоровья и покоя жителей.

Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник на посту. Мы искренне благодарим вас за честную службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите безопасности. Пусть гордятся вами земляки – несите с честью возложенную на вас ответственность.

Особые слова благодарности ветеранам, посвятившим свою жизнь этой нелегкой профессии, тем, кто щедро делится опытом и учит молодых, как надо защищать свой город и жизнь людей.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, счастья и радости, благополучия в каждом доме, в каждой семье!

Председатель Архангельской городской Думы  В.В. Сырова

10 ноябрь 15:57 | : Будни

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