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"Новых звездочек на погоны!". Бывших коллег поздравляет депутат АрхГорДумы Сергей Пономарев

- Уважаемые сотрудники органов внутренних дел Архангельска!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша служба и опасна, и трудна - это не пафос, не слова из песни. Для вас это повседневный труд, в будни и праздники вы стоите на страже безопасности людей, охраняя их покой. Сам служил в милиции, знаю, какой самоотдачи требует эта профессия, сколько физических и душевных сил отнимает. В любое время дня и ночи вы готовы выйти на борьбу с преступностью и правонарушителями.

Радует, что сегодня и государство, и общество повернулось лицом к полицейским, о службе стали говорить в положительном ключе, горожане с большим уважением относятся к сотрудникам, а они, в свою очередь, чувствуют уверенность в завтрашнем дне, стабильность в работе. Когда мы видим полицейских на улицах Архангельска, мы знаем, что порядок и спокойствие горожан будут обеспечены.

В этот день мы поздравляем всех, кто поставил в приоритет верность закону, долгу и присяге, кто выбрал своим делом защиту людей. Позвольте пожелать вам боевого духа, спокойных дежурств и надёжных напарников и, конечно же, новых звёздочек на погонах!

10 ноябрь 14:26 | : Будни

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