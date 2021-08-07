Жителей Поморья буквально бесит работа общественного транспорта

Проблемы с транспортной доступностью традиционно входят в пятёрку основных вопросов, которые жители Архангельской области активно обсуждают в социальных сетях. Только за прошедший месяц через систему мониторинга «Инцидент Менеджмент» по теме общественного транспорта выявлено 596 сообщений. Больше всего нареканий вызывают нарушения в графике движения автобусов.
Центр управления регионом Архангельской области обработал 307 жалоб, касающихся несоблюдения расписания. Проблема особенно актуальна для областного центра, здесь наибольшее количество инцидентов зафиксировано в отношении движения маршрута № 62, проблемы остаются и на маршрутах № 3, 5, 6, 12, 16, 17, 33, 42, 43, 76.
Свои позиции в ТОП-5 также сохраняет проблема неудовлетворительных условий проезда в общественном транспорте – 86 сообщений. Еще 52 жителя региона просили добавить новый маршрут, 33 считают необходимым улучшить класс и количество автобусов. Северян волнует и отсутствие остановочных пунктов – по этой теме ЦУР обработал 25 инцидентов.
Много жалоб в октябре было зафиксировано в Плесецком районе. В частности, 28 инцидентов поступило после отмены вечернего рейса по маршруту «Плесецк – Савинский». Дело в том, что последний автобус, на котором многие жители Савинского возвращались с работы домой из районного центра, отправлялся из Плесецка в 20.15. После его отмены единственным вариантом осталось такси – не самый доступный вид транспорта в Плесецком районе.
Все жалобы были аккумулированы сотрудниками ЦУР и направлены губернатору Архангельской области. После сигнала ЦУР глава региона поручил разобраться с ситуацией на маршруте «Плесецк – Савинский».