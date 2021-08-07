В Архангельской области резко вырос спрос на специалистов дошкольного образования

Спрос на преподавателей дошкольного образования в Архангельской области увеличивается с каждым месяцем по мере того, как планируется строительство новых детских садов. С начала года количество вакансий для преподавателей дошкольного образования увеличилось почти в 1,5 раза.
Предлагаемая заработная плата в октябре 2021 года составила 30 250 рублей. При этом ожидаемая заработная плата в резюме местных соискателей в сфере «Дошкольное образование» составляет 35 000 рублей, что выше предлагаемой заработной платы на 4 750 рублей. В основном работодатели рассматривают соискателей на полный рабочий день.
Наиболее востребованными профессиями в сфере «Дошкольное образование» по итогам октября 2021 года в Архангельской области стали: воспитатель детей дошкольного возраста, вожатый, педагог дополнительного образования, логопед-дефектолог, помощник воспитателя.
Подборка вакансий в сфере «Дошкольное образование» в Архангельской области: