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В Архангельской области резко вырос спрос на специалистов дошкольного образования

Спрос на преподавателей дошкольного образования в Архангельской области увеличивается с каждым месяцем по мере того, как планируется строительство новых детских садов. С начала года количество вакансий для преподавателей дошкольного образования увеличилось почти в 1,5 раза.

Предлагаемая заработная плата в октябре 2021 года составила 30 250 рублей. При этом ожидаемая заработная плата в резюме местных соискателей в сфере «Дошкольное образование» составляет 35 000 рублей, что выше предлагаемой заработной платы на 4 750 рублей. В основном работодатели рассматривают соискателей на полный рабочий день.

Наиболее востребованными профессиями в сфере «Дошкольное образование» по итогам октября 2021 года в Архангельской области стали: воспитатель детей дошкольного возраста, вожатый, педагог дополнительного образования, логопед-дефектолог, помощник воспитателя.

Подборка вакансий в сфере «Дошкольное образование» в Архангельской области:

 

10 ноябрь 09:11 | : Будни

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