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Туристы продолжают везти в Поморье коронавирусную инфекцию

О 456 заболевших COVID-19 сообщили в оперативном штабе. Вместе с тем, за последние сутки в Архангельской области после коронавируса выздоровели 478 человек.

В списке заболевших:
115 архангелогородцев;
56 северодвинцев (три из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
54 новых случая выявлено в Красноборском районе;
24 – в Вельском;
23 – в г. Новодвинске;
19 – в г. Мирном;
17 – в Няндомском районе;
15 – в Шенкурском;
13 – в г. Котласе;
по 12 – в Ленском и Устьянском районах;
11 – в Вилегодском округе;
по 10 – в Котласском районе и Виноградовском округе;
по 9 – в Мезенском, Онежском и Пинежском районах;
по 8 – в г. Коряжме и Холмогорском районе;
6 – в Верхнетоемском округе;
по 3 – в Лешуконском районе и Плесецком округе;
по 2 – в Коношском и Приморском районах;
1 – в Каргопольском округе.

Кроме того, в статистику включены пять завозных случаев: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Московскую область, Турцию и Египет. 

09 ноябрь 15:12 | : Будни

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