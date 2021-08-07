Мастера самоиронии. Сотрудники колонии в Ерцево основали клуб "Красные волки"

В поселке Ерцево Коношского района по инициативе руководства исправительной колонии №28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области создали военно-патриотический клуб «Красные волки».
Появление организации для ребят, родители которых служат в уголовно-исполнительной системе, стало важным событием в деятельности по работе с подрастающим поколением. Руководить клубом будет ветеран ИК-28, председатель местного районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Вадим Анатольевич Галанин. За его плечами – участие в военных действиях в Чеченской Республике и служба в ИК-28 в должности младшего инспектора отдела безопасности. В настоящее время Вадим Анатольевич председатель ветеранской организации учреждения, он делится опытом с молодыми сотрудниками, прививая профессиональные навыки, патриотизм, верность служебному долгу.
Накануне открытия клуба «Красные волки» была проведена встреча с родителями, где они узнали, какая деятельность будет организована в рамках его работы. Мамы и папы познакомились с уставом и программой обучения.
- Название клуба выбрано неслучайно. Красный волк - это умное и очень опасное хищное животное, занесенное в Красную Книгу России как исчезающий вид. Наши ребята должны быть такими же смелыми и сильными, - поделился руководитель клуба «Красные волки» Вадим Галанин.
Стать участниками организации изъявили желание 30 детей сотрудников ИК-28 в возрасте от семи до 14 лет. Посещая занятия клуба, мальчишки и девчонки смогут стать более спортивно-подготовленными, узнают много нового и интересного. В программу обучения войдет физическая, огневая, строевая, правовая, пожарно-спасательная, медицинская и морально-психологическая подготовка. Также воспитанники клуба будут посещать экскурсии, встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, с участниками вооруженных конфликтов и боевых действий, бороться за победы в военно-спортивных соревнованиях, проводимых Всероссийской организацией «Боевое братство».
– Наша задача воспитать не только профессионалов, которые будут востребованы на военной и правоохранительной службе, но и настоящих защитников Отечества и граждан государства, - отметил начальник ФКУ ИК-28 ОУХД УФСИН России по Архангельской области Александр Скородумов.