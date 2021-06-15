В Архангельске продолжают беспощадно травить

Дератизация (уничтожение вредных бытовых грызунов) проходит для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в столице Поморья. С сегодняшнего дня начинается ее второй этап.
Под дератизацию попадают подвалы многоквартирных домов, муниципальных учреждений и предприятий общепита.
Владельцев домашних животных просят соблюдать меры предосторожности: во избежание отравлений, при выгуле нужно держать их на поводке, не оставлять без присмотра, не допускать употребление животными в пищу отбросов.
Более подробную информацию жители города могут получить в администрациях территориальных округов и в организациях, осуществляющих управление многоквартирными домами.
Напомним, во время первого этапа некоторые знаковые люди столицы Поморья покинули город вместе со своими четвероногими питомцами. Как говорится – от греха подальше.