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В Архангельске продолжают беспощадно травить

Дератизация (уничтожение вредных бытовых грызунов) проходит для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в столице Поморья. С сегодняшнего дня начинается ее второй этап. 

Под дератизацию попадают подвалы многоквартирных домов, муниципальных учреждений и предприятий общепита.  

Владельцев домашних животных просят соблюдать меры предосторожности: во избежание отравлений, при выгуле нужно держать их на поводке, не оставлять без присмотра, не допускать употребление животными в пищу отбросов.  

Более подробную информацию жители города могут получить в администрациях территориальных округов и в организациях, осуществляющих управление многоквартирными домами.

Напомним, во время первого этапа некоторые знаковые люди столицы Поморья покинули город вместе со своими четвероногими питомцами. Как говорится – от греха подальше.

08 ноябрь 12:59 | : Будни

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