7-го ноября митрополит Корнилий пожелал всем молиться и каяться

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 7 ноября, в неделю 20-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе областной столицы.
Владыке сослужили городские клирики, пел архиерейский хор.
После богослужения архипастырь обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!
Сегодня, возлюбленные о Господе братья и сестры, мы с вами слышали евангельскую притчу о богатом и Лазаре. Всякий человек, если имеет благое разумение, понимает, что жизнь скоротечна, а душа бессмертна, сколько бы ни прожил человек на земле, он перейдет черту между жизнью и загробным миром. Сегодня Господь приводит нам пример о судьбах всего человечества. Добрые люди, которые живут верою во Христа по заповедям Божиим и являются чадами Его Святой Церкви, сподобятся блаженной вечной жизни. Кто не помнит о Боге и живет только своими страстями, грехами и пороками, получит участь сего богача, о котором сказано в Евангелии, то есть пойдет в ад.
Господь говорит о том, что этот богатый человек всю свою жизнь пиршествовал блистательно, он одевался в дорогие одежды и не помышлял ни о чем духовном. У его ворот лежал нищий очень больной человек по имени Лазарь. На него никто не обращал никакого внимания, только приходили псы и лизали его раны, от этого он получал облегчение. Этот бедный болящий человек не помышлял устроить революцию, свергнуть богача и встать на его место, он не помышлял что-то украсть из его дворца, не помышлял убить его. Лазарь думал лишь о том, чтобы хотя бы крохи упали с богатого стола, чтобы он насытился.
Умер богач, и похоронили его, сказано в Евангелии. Имя богача неизвестно. Сколько было богатых людей, которые так проводили свою жизнь, не помышляя о вечности, что даже имена их не сохранились в памяти людей. Умер и нищий, и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. До крестных Страданий Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и святые, и грешные люди не могли войти в Царство Небесное, все шли в ад, но святых людей там не мучили. Там было много обителей, одна из которых Лоно Авраама, который угодил Богу и находился там с праведниками до сошествия во ад Христа Спасителя. Веру патриарха Авраама Господь вменил в праведность, он нарекся другом Божиим. Такие праведные люди и находились там.
Богатый человек, который был в аду, находясь в жестоких муках, поднял взор и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: «Отче Аврааме! Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Почему богач горел в пламени? Потому что его душа горела в страстях и пороках, в которых он жил на земле. Человек, который имеет страсть на земле, не может избавиться от нее в загробном мире. Винопийца хочет пить вино, но тела у него уже нет, осталась лишь нагая душа, и он горит в страшном пламени. Кто погружается в страсти и пороки в земной жизни, в загробном мире будет погружаться в огнь вечный.
Авраам ответил богачу: «Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят». Такова участь всего человечества: одна часть людей попадет в рай, в Царство Небесное, а другая часть попадет в огнь вечный.
В земной жизни богач жил зверем, а в аду он становился человеком, он очувствовался и стал просить Авраама: «Так прошу тебя, отче, пошли Лазаря в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их». В Законе Божием сказано, как мы должны жить на земле, чтобы не попасть в огнь вечный. Сегодня Авраам нам сказал бы, что мы имеем не только Закон Ветхого Завета, но и Священное Евангелие Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Христос нам четко говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне». Мы должны жить на земле, принося Богу молитвы и покаяние, дабы избежать страшной посмертной участи.
Богач сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Авраам ответил ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Господь наш Иисус Христос говорит о Себе, что после Его Преславного Воскресения только святые апостолы и малое количество людей, желающих спасения и жизни вечной, уверуют в Воскресение Христово. Всё было сделано для того, чтобы Господь не воскрес: был привален тяжелый камень, поставлена печать с кустодией, был выслан отряд римских воинов, вооруженных до зубов, чтобы близко никто не мог подойти ко Гробу. Но никто и ничто не смогло удержать Божественного Мертвеца во Гробе. О Нем сказано: «Он воскрес, Его здесь нет». Воины видели воскресшего Христа и прибежали к первосвященникам, фарисеям, книжникам, рассказали обо всем синедриону. Синедрион же дал деньги и велел воинам рассказывать всем, что они уснули, и в это время апостолы украли Христа. Зная, какими были римские воины, и что за любую провинность им отрубали голову, невозможно поверить в то, что при выполнении такого ответственного задания они всем отрядом уснули. Все всё понимали, но продолжали говорить и до сего дня говорят неправду, пытаясь уловить Христа вот уже две тысячи лет. Но им это не удалось и не удастся, потому что Христос есть Истинный Богочеловек.
Возлюбленные во Христе братья и сестры, сегодняшнее евангельское чтение да послужит нашему глубокому размышлению, чтобы мы слагали в свои сердца то, о чем говорит и чему учит нас Христос Спаситель. Если мы уразумеем заповеди Божии, обрящем блаженную вечную жизнь. Будем помнить, что мы должны идти узким тернистым путем. Второй путь широкий радостный и свободный, но погибельный, он приводит в ад и в огнь вечный, где человек лишается всего. Пусть милость Божия и Его благословение утверждает и укрепляет всех нас в несении жизненного креста, чтобы путь узкий, которым призван идти каждый христианин, привел нас в Царствие Небесное и соединил нас во Христе Иисусе, Господе нашем во веки веков. Аминь!
(по материалам Архангельской епархии)