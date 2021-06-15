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Грамотные поморы решительно против употребления феминитивов

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как соискатели относятся к современных феминитивам, используют ли феминитивы в своей речи.

Лишь 16% опрошенных жителей СЗФО не знают, что такое феминитивы. Говоря о профобластях, каждый четвертый представитель медицинской сферы не знает про феминитивы и это самый высокий показатель среди отраслей и профессий. С другой стороны, наиболее осведомленными в данном вопросе оказались представители сферы искусства и развлечений (95%), научная сфера (93%) и маркетологи вместе с ИТ-специалистами (по 92% в каждой области).

«Феминитивы - существительные женского рода, которые образованы от однокоренных существительных мужского рода, и являются парными к ним. Обычно феминитивы обозначают профессии, социальную принадлежность, место жительства. В целом мы используем феминитивы достаточно давно в названии самых разных профессий, например, учительница, буфетчица. При этом всё чаще мы слышим новые (или забытые) варианты названий профессий с использованием феминитивов: блогерка, авторка, стримерша, депутатка и другие. Интересно, что некоторые феминитивы уже давно с нами, просто были забыты и это касается, например, слова «депутатка», которое появилось в языке еще в конце XVIII века. И именно новые или забытые формы профессиональных феминитивов часто вызывают в обществе множество обсуждений. Благодаря новому опросу, мы можем узнать, как относятся россияне к этой теме», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

Несмотря на высокую долю знания о феминитивах, положительно к ним относится лишь каждый пятый житель СЗФО (25%), но и это достаточно высокий уровень по стране.

Среди женщин доля положительно настроенных к феминитивам на 15 процентных пунктов выше, чем у мужчин (30% и 15% соответственно). При этом женщины оказались более лояльными к употреблению феминитивов. Против их употребления выступают 40% опрошенных мужчин, среди женщин таких 30%.

Интересно, что крайне положительно относятся к новому веянию представители научной сферы и начинающие специалисты, а вот хуже всего отношение к феминитивам у рекрутеров (54%), банковских служащих и работников сферы транспорта (по 50% в каждой области).

Чуть более трети (33%) жителей СЗФО считают, что употребление феминитивов недопустимо ни при каких обстоятельствах. Среди остальных 45% считают, что феминитивы можно употреблять в разговорной речи, это, кстати, самый низкий показатель по стране. Также каждый третий (27%) допускает употребление в художественной литературе, 16% – в СМИ и в устной официально-деловой речи (17%).

Современные феминитивы в своей речи используют 35% опрошенных в СЗФО: 27% только в кругу друзей, 8% при любых обстоятельствах, а вот в письменной форме феминитивы не использует почти никто из опрошенных в СЗФО.

08 ноябрь 08:56 | : Будни

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